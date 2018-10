Diritto d'autore

Uno svizzero multimilionario grazie all'Euro Millions 03 ottobre 2018 - 13:14 L'estrazione dell'Euro Millions di martedì ha sorriso a un giocatore svizzero, che martedì ha vinto quasi 184 milioni di franchi. La vincita – che entra nella top ten della lotteria su scala europea – è la più alta mai registrata in Svizzera. Il precedente record risale al 19 dicembre 2017. Allora uno svizzero tedesco aveva intascato 157 milioni di franchi. Il vincitore di martedì ha azzeccato i cinque numeri (7, 17, 29, 37 e 45) e le due stelle (3 e 11). La puntata era stata di 24,50 franchi. Il vincitore - ha indicato Swisslos - proviene da una regione compresa tra i cantoni di Argovia, Basilea Campagna, Basilea Città e Soletta e ha ora sei mesi di tempo dalla data dell'estrazione per presentarsi. Circa 20 milioni di giocatori di nove paesi europei partecipano ogni volta alle estrazioni, che avvengono il martedì e il venerdì. La possibilità di azzeccare la combinazione vincente è di una su 139 milioni.