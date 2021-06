Si delinea un sì alla legge contro il terrorismo

Le nuove norme daranno più mezzi alla polizia per lottare contro potenziali terroristi. Keystone/ Laurent Gillieron

La maggioranza dei votanti ha accettato domenica la Legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT), stando alla prima proiezione dell'istituto gfs.bern.

Non sembrano esserci state sorprese sul referendum che si opponeva alla nuova legge contro il terrorismo. L'ultimo sondaggio, che dava il sì ampiamente in vantaggio (62%), si conferma.

Tuttavia, secondo i dati elaborati dall'istituto gfs.bern per conto della Società svizzera di Radiotelevisione SRG SSR, la proporzione di persone che ha infilato un sì nell'urna dovrebbe essere più bassa rispetto all'ultimo rilevamento prima del voto: la prima proiezione indica infatti un 57% di favorevoli.

La legge è stata messa a punto dopo l'attentato al giornale satirico francese Charlie Hebdo nel 2015, che ha spinto il Governo svizzero a varare una nuova strategia per la lotta al terrorismoLink esterno.

Concretamente si tratta di dare alla polizia più mezzi per intervenire preventivamente in caso di minacce. Oggi, le forze dell'ordine possono agire contro un individuo solo se ha già commesso un crimine.

La nuova norma permetterà invece all'Ufficio federale di polizia (fedpol) di prendere una serie di misure contro un individuo sospettato di rappresentare una minaccia, anche se "non ci sono prove sufficienti per avviare un procedimento penale".

I provvedimenti contemplati sono i seguenti:

Obbligo di partecipare a colloqui

Divieto di avere contatti con altre persone radicalizzate

Divieto di lasciare il Paese

Divieto di lasciare e di accedere ad aree determinate

Arresti domiciliari

Carcerazione in vista di rinvio coatto

Nel maggio 2019, fedpol aveva assicurato che queste misure avrebbero riguardato solo "alcune decine di persone".

Possono essere imposte a partire dai 12 anni, tranne gli arresti domiciliari che saranno applicabili a partire dai 15 anni, e avranno anche una durata limitata. Sempre per quanto concerne gli arresti domiciliari, ci vorrà anche l'avallo di un giudice.

Colmare una lacuna

Secondo i favorevoli, tra cui il Governo e la maggioranza del Parlamento, la legge consente di colmare le lacune nella strategia di lotta al terrorismo. "Le misure attualmente possibili, quali ad esempio i programmi di deradicalizzazione, non sono sufficienti", sottolinea il Consiglio federale nel suo opuscolo informativo.

Inoltre, i provvedimenti saranno valutati in base alla situazione e si darà prima la priorità all'assistenza psicologica e ai programmi di occupazione. Solo nel caso in cui queste misure si riveleranno inadatte, si interverrà.

I favorevoli sostengono anche che la nuova base giuridica è compatibile con i diritti fondamentali, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e i relativi trattati delle Nazioni Unite. Gli arresti domiciliari devono essere approvati da un tribunale e tutte le misure possono essere impugnate presso il Tribunale amministrativo federale.

Porte aperte all'arbitrario

Per i contrari, invece, la nuova legge definisce il terrorismo in modo troppo vago, ciò che spalanca le porte all'arbitrario e minaccia potenzialmente cittadini innocenti. Ad esempio, uno dei comitati referendari sottolinea che potrebbe essere considerato terrorismo anche l'attivismo politico come il movimento per i diritti delle donne.

Anche la separazione dei poteri non è rispettata secondo chi si schiera contro la legge. Tranne nel caso degli arresti domiciliari, spetterà alla polizia federale ordinare ed eseguire le misure. Gli oppositori deplorano l'assenza di un organo di controllo giudiziario.

Le misure stesse, inoltre, violano la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che proibisce la privazione arbitraria della libertà sulla sola base di un sospetto, affermano gli oppositori. E, applicandosi ai minori, contravvengono anche alla Convenzione sui diritti dell'infanzia.

Non da ultimo, i contrari hanno messo in guardia sulle ripercussioni internazionali che potrebbe avere questa legge: la Svizzera - affermano in sostanza - diventerebbe un modello per gli Stati autoritari su come sottomettere la loro popolazione.