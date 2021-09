Un'intera valle per giardino

Fausto Mottalini ha girato per l'Italia e ha visto tanti luoghi belli, ma in ognuno ha ricercato Sostila, in Val Fabiòlo dove vive adesso.

Questo contenuto è stato pubblicato il 05 settembre 2021 - 16:30

Simone Benazzo e Marco Carlone, RSI News

È il 2006 quando il comune di Forcola invita Fausto Mottalini a sistemare il muro crollato della vecchia casa di famiglia a SostilaLink esterno, un piccolo borgo non raggiunto dalla carrozzabile nella suggestiva Val FabiòloLink esterno, una valle laterale della Valtellina.

Mentre sta raccogliendo i sassi caduti, Fausto ha un’epifania: forse è proprio qui, nel paese dove passava le estati con la nonna, che può trovare quello che cerca. Lascia così il suo lavoro all’ospedale di Sondrio e si trasferisce a Sostila.

Nel silenzio rassicurante della vallata, da quindici anni Fausto passa le giornate a curare l’orto, leggere, meditare. Ogni tanto sale qualche amico. Durante la pandemia, la sua storia ha fatto il giro del mondo, uscendo su giornali internazionali come Forbes e South China Morning Post. Mentre tutti erano costretti in casa, Fausto aveva tutto un immenso giardino in cui passeggiare liberamente: l’intera Val Fabiòlo.

Le sue riflessioni, accompagnate da foto degli scorci più speciali della vallata, sono raccolte nel libro Val Fabiòlo mon amourLink esterno.