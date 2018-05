Dopo la ratifica dei vertici dei due movimenti il documento potrebbe essere trasmesso a Sergio Mattarella per "cortesia istituzionale". Intanto però procedono a oltranza le trattative sui nomi, in particolare del futuro presidente del Consiglio. In proposito sembrano sfumate le ipotesi di un "tecnico" e di una staffetta Di Maio-Salvini nel corso della legislatura. Già dalle prossime ore potrebbero esserci delle novità al riguardo.

Ora non resta che il via libera definitiva dei due leader Matteo Salvini e Luigi Di Maio che dovranno sciogliere però ancora le riserve su alcune questioni spinose, in particolare riguardo a immigrazione, sicurezza, grandi opere, fiscal compact e, non ultimo, conflitto di interessi, voluto dai grillini ma inviso dagli alleati di Silvio Berlusconi.

Manca ancora il nome del futuro premier, che comunque dovrà essere nominato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ma il testo dell'accordoLink esterno è già stato messo a disposizione dei media, anche per fugare i dubbi emersi dalla precedente bozza "clandestina" pubblicata dall'Huffington Post in cui veniva paventata l'uscita dell'Italia dall'euro.

Ore decisive per il nuovo governo in Italia

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Governo italiano, c'è il contratto ma mancano i nomi 17 maggio 2018 - 13:03 Dopo giorni di febbrili trattative M5S e Lega sono riusciti a mettere a punto il programma di governo, per l'occasione chiamato "contratto", che verrà sottoposto nei prossimi giorni ai militanti dei rispettivi partiti. Manca ancora il nome del futuro premier, che comunque dovrà essere nominato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ma il testo dell'accordo è già stato messo a disposizione dei media, anche per fugare i dubbi emersi dalla precedente bozza "clandestina" pubblicata dall'Huffington Post in cui veniva paventata l'uscita dell'Italia dall'euro. Il documento di una quarantina di pagine concordato da leghisti e pentastellati contiene però la richiesta di scorporo dal computo del rapporto debito-Pil (del 3%) dei titoli di Stato di tutti i Paesi europei ricomprati dalla Banca centrale europea (Bce), che ha lo scopo di alleggerire la pressione sulle finanze dei singoli paesi. Altri punti chiave riguardano il taglio delle pensioni d'oro (ma solo quelle derivanti dal precedente sistema retributivo), la revisione della legge Fornero, rimpatri più facili, reddito di cittadinanza e flat-tax ma anche nuovi temi come i vaccini o la Tav. Ora non resta che il via libera definitiva dei due leader Matteo Salvini e Luigi Di Maio che dovranno sciogliere però ancora le riserve su alcune questioni spinose, in particolare riguardo a immigrazione, sicurezza, grandi opere, fiscal compact e, non ultimo, conflitto di interessi, voluto dai grillini ma inviso dagli alleati di Silvio Berlusconi. Dopo la ratifica dei vertici dei due movimenti il documento potrebbe essere trasmesso a Sergio Mattarella per "cortesia istituzionale". Intanto però procedono a oltranza le trattative sui nomi, in particolare del futuro presidente del Consiglio. In proposito sembrano sfumate le ipotesi di un "tecnico" e di una staffetta Di Maio-Salvini nel corso della legislatura. Già dalle prossime ore potrebbero esserci delle novità al riguardo.