jihadisti libici in ticino?

In Svizzera non esiste nessuna inchiesta ufficiale contro i due libici. I servizi segreti italiani invece riterrebbero l'uomo d'affari pericoloso e starebbero indagando su transazioni finanziarie sospette nella Confederazione, scrivono i due giornali.

L'uomo avrebbe anche fatto ricoverare i genitori in una clinica privata luganese, grazie alla mediazione di uno dei suoi soci, residente in Ticino da anni. Quest'ultimo, agendo come intermediario fra una compagnia di assicurazioni libica e alcune cliniche private elvetiche, ha dichiarato ai giornalisti di aver permesso a una quarantina di compatrioti di curarsi nel nostro paese.

In particolare un cittadino libico, che secondo il ministero dell'interno italiano sarebbe una delle figure di punta del jihadismo, ha fondato una società di commercio di petrolio a Lugano nell'aprile 2014 servendosi di uno studio di avvocatura locale. L'uomo d'affari, assieme ai suoi soci, ha pure aperto un conto presso una banca di 100'000 franchi. Stando ai due domenicali, sarebbe bastata una semplice ricerca in Internet per sapere che il libico apparteneva alla Lybia Shield Force, una milizia vicina ad Al Qaida stando alle autorità americane.

Jihadisti libici avrebbero fondato società, aperto conti bancari e si sarebbero fatti curare in cliniche private in Ticino senza nessun problema, malgrado fossero nel mirino dei servizi segreti italiani.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Jihadisti libici in Ticino? 10 giugno 2018 - 14:37 Jihadisti libici avrebbero fondato società, aperto conti bancari e si sarebbero fatti curare in cliniche private in Ticino senza nessun problema, malgrado fossero nel mirino dei servizi segreti italiani. A rivelarlo sono i due giornali domenicali SonntagsZeitung e Le Matin Dimanche, che si basano su rapporti confidenziali delle autorità italiane. In particolare un cittadino libico, che secondo il ministero dell'interno italiano sarebbe una delle figure di punta del jihadismo, ha fondato una società di commercio di petrolio a Lugano nell'aprile 2014 servendosi di uno studio di avvocatura locale. L'uomo d'affari, assieme ai suoi soci, ha pure aperto un conto presso una banca di 100'000 franchi. Stando ai due domenicali, sarebbe bastata una semplice ricerca in Internet per sapere che il libico apparteneva alla Lybia Shield Force, una milizia vicina ad Al Qaida stando alle autorità americane. L'uomo avrebbe anche fatto ricoverare i genitori in una clinica privata luganese, grazie alla mediazione di uno dei suoi soci, residente in Ticino da anni. Quest'ultimo, agendo come intermediario fra una compagnia di assicurazioni libica e alcune cliniche private elvetiche, ha dichiarato ai giornalisti di aver permesso a una quarantina di compatrioti di curarsi nel nostro paese. In Svizzera non esiste nessuna inchiesta ufficiale contro i due libici. I servizi segreti italiani invece riterrebbero l'uomo d'affari pericoloso e starebbero indagando su transazioni finanziarie sospette nella Confederazione, scrivono i due giornali.