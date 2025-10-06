La televisione svizzera per l’Italia
Tante celebrità e 135’000 visitatori allo Zürich Film Festival

la premiazione di i love you ui leave you
Il momento della premiazione del documentario svizzero. Keystone-SDA

Lo Zurich Film Festival ha raggiunto una nuova risonanza internazionale, con 135'000 visitatori e il primo trionfo svizzero nella categoria documentari grazie al film di Moris Freiburghaus.

Il 21° Zurich Film Festival (ZFF) ha attirato quest’anno 135’000 visitatori che hanno ammirato 115 film, fra cui 40 prime mondiali o europee. Star internazionali come Dakota Johnson, Benedict Cumberbatch o Russell Crowe hanno presentato i loro nuovi film.

Il regista svizzero Moris Freiburghaus ha ricevuto l’Occhio d’oro nella categoria documentari e il Premio del pubblico per il suo debutto alla regia “I love you, I leave you”. È la prima volta che una produzione elvetica vince il prestigioso premio.

Nel documentario, Freiburghaus accompagna il suo migliore amico, il musicista svizzero-angolano Dino Brandão, attraverso un periodo tormentato della sua vita. Dopo un viaggio in Angola, il paese d’origine del padre, Brandão affronta episodi maniacali legati al suo disturbo bipolare, condividendo le sue esperienze personali.

Il direttore del festival Christian Jungen ha espresso la sua soddisfazione, affermando nel comunicato di chiusura che questa edizione dello ZFF ha avuto una risonanza internazionale come mai prima d’ora.

Attualità

