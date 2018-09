Il consigliere federale non ha voluto precisare se il ministro russo si sia scusato. "Simili conversazioni non hanno lo scopo di accusare o scusarsi. Ci si scambiano impressioni e informazioni", ha aggiunto il ticinese, che era per la prima volta a New York in veste ufficiale. "Si guarda come l'interlocutore reagisce e si ascolta attentamente". Cassis ha aggiunto di aver invitato Lavrov in Svizzera, ma quest'ultimo preferisce aspettare che il clima si rassereni.

La discussione non ha permesso di fare passi avanti nella vicenda di spionaggio che sta incrinando i rapporti fra Svizzera e Russia. Secondo Cassis l'incontro è stato un po' teso, visto i temi abbordati. "Dopotutto non abbiamo parlato del tempo, ma delle informazioni che sono circolate in Svizzera a proposito di eventuali attività di intelligence della Russia", ha sottolineato.

Il consigliere federale Ignazio Cassis ha incontrato il ministro degli esteri russo Serghiei Lavrov mercoledì sera a margine dell'Assemblea generale dell'ONU a New York. Tema, le attività di spionaggio russo in Svizzera.

