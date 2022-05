Si sopravvive di più ai tumori

Gli sviluppi terapeutici nella lotta ai tumori sono promettenti. © Keystone / Gaetan Bally

Su 40'000 diagnosi effettuate ogni anno in Svizzera, si osserva un tasso di sopravvivenza del 70%. Il punto al forum dei centri oncologici specialistici dell'Ente ospedaliero cantonale (EOC) in corso a Lugano.

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 maggio 2022 - 09:32

tvsvizzera.it/spal

Le diagnosi sono in costante aumento, così come la percentuale delle guarigioni di questa patologia, una volta ritenuta incurabile. La sfida cui si trovano oggi ad affrontare i servizi di oncologia e gli operatori del settore è costituita dal numero crescente di pazienti, in termini assoluti, e la loro presa a carico durante la malattia, che comunque spesso continua ad avere un impatto, di natura variabile a seconda dei casi.

All'incontro che si tiene presso la sede dell'Università della Svizzera Italiana è stato sottolineato il concetto di prossimità che si dimostra fondamentale nell'erogazione delle terapie e nel garantire cure uniformi e adeguate su tutto il territorio.

Contenuto esterno

Nello specifico della realtà a sud delle Alpi si è affinato un modello di organizzazione che comporta un incontro settimanale tra gli specialisti di tutti i team multidisciplinari per discutere i singoli casi di cui si devono occupare le strutture dell'ente ospedaliero cantonale. Una riunione periodica di medici ed esperti che consente di estendere gli approcci terapeutici, che non sono più confinati alle sole chemioterapia e alla radioterapia.

Tra gli sviluppi nelle cure, che già oggi sono una realtà, si annoverano la chirurgia robotica e cure collegate all'immunoterapia o all'intelligenza artificiale, che rappresentano la nuova e promettente frontiera nella lotta contro i tumori.