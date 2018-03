Per commemorare l'anniversario di quello che è stato recentemente definito dall'ex direttore di repubblica Ezio Mauro come "l'11 settembre dell'Italia", in Via Fani a Roma, dove si svolsero i fatti, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inaugurato un monumento alla memoria degli agenti della scorta del capo di Democrazia Cristiana.

Il suo cadavere fu ritrovato in una strada, tra le sedi della DC e del partito comunista. Le due entità politiche che Moro voleva far dialogare in un "compromesso storico".

