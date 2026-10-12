Prima asta dedicata al personaggio dei fumetti Titeuf a Basilea

Prima asta dedicata al personaggio dei fumetti Titeuf a Basilea. Keystone-SDA

Quaranta opere originali di Zep consacrate a Titeuf, il noto personaggio dei fumetti, verranno messe all'asta mercoledì pomeriggio a Basilea. Si tratta della prima vendita interamente dedicata al bambino da ciuffo biondo creato dal fumettista ginevrino nel 1992.

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Keystone-ATS

La vendita organizzata dalla casa aste elvetica Artcurial Beurret Bailly Widmer, acquisita nel 2023 dal gruppo francese Artcurial, riunirà tavole originali, illustrazioni e bozzetti di manifesti appartenenti a diversi decenni di attività di Zep, il cui vero nome è Philippe Chappuis.

Fra i lavori proposti figurano disegni risalenti al primo album della serie, “Dieu, le sexe et les bretelles”, pubblicato nel 1993, si vede sul sito della casa d’aste con sede a Basilea ma presente anche a Ginevra, Zurigo e San Gallo. Verranno messe in vendita anche opere molto più recenti, offrendo un’anteprima dell’evoluzione grafica del personaggio.

Fino a 25’000 franchi

Uno dei pezzi di spicco è un progetto della copertina per il quindicesimo album di Titeuf “À fond le slip!”, stimata tra 15’000 e 25’000 franchi. I collezionisti potranno inoltre fare offerte per un disegno intitolato “Nadia – Amour cruel”, il cui valore è stimato tra i 5’500 e i 7’500 franchi.

Creato oltre trent’anni fa, Titeuf è diventato il personaggio emblematico di Zep. Le sue storie mettono in scena con umorismo le interrogazioni di un bambino sulla scuola, l’amicizia, l’amore e la sessualità.

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