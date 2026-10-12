Prima asta dedicata al personaggio dei fumetti Titeuf a Basilea
Quaranta opere originali di Zep consacrate a Titeuf, il noto personaggio dei fumetti, verranno messe all'asta mercoledì pomeriggio a Basilea. Si tratta della prima vendita interamente dedicata al bambino da ciuffo biondo creato dal fumettista ginevrino nel 1992.
La vendita organizzata dalla casa aste elvetica Artcurial Beurret Bailly Widmer, acquisita nel 2023 dal gruppo francese Artcurial, riunirà tavole originali, illustrazioni e bozzetti di manifesti appartenenti a diversi decenni di attività di Zep, il cui vero nome è Philippe Chappuis.
Fra i lavori proposti figurano disegni risalenti al primo album della serie, “Dieu, le sexe et les bretelles”, pubblicato nel 1993, si vede sul sito della casa d’aste con sede a Basilea ma presente anche a Ginevra, Zurigo e San Gallo. Verranno messe in vendita anche opere molto più recenti, offrendo un’anteprima dell’evoluzione grafica del personaggio.
Fino a 25’000 franchi
Uno dei pezzi di spicco è un progetto della copertina per il quindicesimo album di Titeuf “À fond le slip!”, stimata tra 15’000 e 25’000 franchi. I collezionisti potranno inoltre fare offerte per un disegno intitolato “Nadia – Amour cruel”, il cui valore è stimato tra i 5’500 e i 7’500 franchi.
Creato oltre trent’anni fa, Titeuf è diventato il personaggio emblematico di Zep. Le sue storie mettono in scena con umorismo le interrogazioni di un bambino sulla scuola, l’amicizia, l’amore e la sessualità.
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