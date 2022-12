Pagare un pedaggio per entrare in città

La tassa costerà 2 franchi e 50 all’ora di punta, mentre nei momenti con meno traffico sarà di 1 franco. Keystone / Martial Trezzini

Anche in Svizzera si valuta questa proposta come mezzo per combattere il traffico urbano. Tra le cinque città candidate c'è Ginevra, uno dei centri più intasati.

tvsvizzera.it/MaMi

Come già avviene in città di altri Paesi, l'idea di introdurre il pagamento di un pedaggio per i conducenti che vogliono accedere con il proprio mezzo ai centri cittadini si fa strada anche in Svizzera.

L'obiettivo è quello di incentivare le persone all'uso dei mezzi pubblici, ma naturalmente non tutti sono d'accordo. Intanto, un progetto pilota sarà messo alla prova in quattro città, tra le quali Ginevra. Il servizio del corrispondente della RSI:

