L'incontro Macron-Conte si terrà domani 14 giugno 2018 - 10:43 Il premier italiano Giuseppe Conte si recherà domani a Parigi per incontrare il presidente francese Emmanuel Macron, come previsto. La tensione tra i due paesi era salita alle stelle dopo le dichiarazioni del governo francese sulla gestione italiana del caso Aquarius. Senza le scuse ufficiali da parte dell'Eliseo, il premier italiano non sarebbe andato a Parigi per l'incontro bilaterale. Infatti dopo le accuse francesi di "cinismo e irresponsabilità" sulla vicenda dell'Aquarius, fino ad arrivare a definire l'atteggiamento del governo italiano "vomitevole", Roma già lunedì in serata aveva minacciato di annullare l'incontro fissato da diversi giorni. La svolta "Macron e Conte hanno confermato l'impegno della Francia e dell'Italia a prestare i soccorsi nel quadro delle regole di protezione umanitaria delle persone in pericolo". È quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi su una telefonata di poche ore fa tra i due. Nel colloquio telefonico avvenuto ieri sera Macron e Conte "hanno potuto discutere la situazione della nave Aquarius e avere uno scambio di vedute". Macron, nel corso della telefonata "ha sottolineato di non aver pronunciato alcuna espressione volta ad offendere l'Italia e il popolo italiano. Il Presidente della Repubblica ha ricordato di aver sempre difeso la necessità di una solidarietà europea accresciuta nei confronti dell'Italia". "L'Italia e la Francia devono approfondire la loro cooperazione bilaterale ed europea per una politica migratoria efficace con i paesi di origine e di transito attraverso una migliore gestione europea delle frontiere e un meccanismo di solidarietà nella presa in carico dei rifugiati", si legge ancora nella nota che spiega come "Macron e Conte abbiano convenuto che, in vista del Consiglio Europeo di fine giugno, sono necessarie delle nuove iniziative da discutere insieme. Per evocare questi temi e i numerosi dossier di comune interesse, il Presidente della Repubblica e il Primo Ministro Conte si incontreranno a Parigi venerdì". L'Eliseo ha confermato questa mattina l'incontro di domani.