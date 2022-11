Non c’è ancora la neve ma a Milano si scia già

Contenuto esterno

Inaugurato lo Swiss Winter Village che consentirà agli appassionati e alle appassionate di cimentarsi su una pista “cittadina” fino al 27 novembre.

Questo contenuto è stato pubblicato il 12 novembre 2022 - 09:03

tvsvizzera.it/spal

L’idea è partita da Svizzera Turismo che con questa iniziativa intende promuovere una disciplina sportiva di massa e le rinomate località alpine della Confederazione nel capoluogo lombardo.

L’impianto innevato di 800 metri quadrati sorge nei pressi del celebre “Bosco verticale” e ha trasformato il quartiere di Milano Porta Nuova nel luogo in cui scoprire le magie dell’inverno rossocrociato.

“La pista non utilizza energia e acqua ed è veramente swiss-sustainable come la nostra nuova campagna a favore della sostenibilità. – ha dichiarato alla RSI Christina Gläser, direttrice di Svizzera Turismo - Offriamo lezioni di sci tutti i giorni dalle 9 fino alle 21 con tre maestri presenti. Vogliamo avvicinare tutti i bambini milanesi a questo bellissimo progetto di Svizzera Turismo per promuovere le montagne come pure le città perché anche i mercatini sono un’esperienza incredibile per gli italiani”.

E dopo le fatiche della discesa un po’ di relax negli chalet, dove scoprire la varietà dell'offerta turistica invernale che spazia dalle località sciistiche alle città facendo leva su un turismo sostenibile. Il villaggio resta aperto ai milanesi e non solo fino al 27 novembre.