Mortalità in aumento in Svizzera e in Ticino

Nel 2022, le persone anziane decedute sono oltre 140 in più rispetto al dato atteso dall'Ufficio federale di statistica.

In Svizzera nel 2022 sono morte molte più persone del previsto. Una sovramortalità, la definiscono gli esperti dell’Ufficio di statisticaLink esterno, che purtroppo riguarda anche il Cantone Ticino. E il dato tutto sommato sorprende visto che la pandemia è diventata molto meno letale, o almeno così pare... Le ragioni di questa mortalità in eccesso, che riguarda soprattutto le persone con età superiore ai 65 nani, non sono ancora chiare fino in fondo. L'approfondimento del Quotidiano:

