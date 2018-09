Degli 88'500 nuovi posti previsti solo 31'500 potranno essere coperti dai futuri diplomati e 16'700 attingendo dall'estero: mancheranno quindi all'appello 40'000 informatici, se non si riuscirà a prendere provvedimenti mirati. Gli ambiti più richiesti sul mercato riguardano la programmazione, la consulenza informatica, lo sviluppo e lo stoccaggio di dati in remoto.

Sebbene infatti questo ramo abbia potuto godere dal 2010 di un incremento del 29% di tecnici informatici – per un totale di 199'200 -, nel 2016 gli impieghi necessari in Svizzera non saranno meno di 236'200.

Oltre alla domanda crescente di digitalizzazione di numerosi servizi nel commercio, nella finanza e nell'amministrazione, indica la ricerca pubblicata da ICT Formazione professionale, il mercato si trova a dover affrontare la perdita di una quota importante di manodopera dovuta ai previsti pensionamenti che subiranno un'accelerazione del 43% nei prossimi anni. Per questo motivo vengono invitate imprese e amministrazioni pubbliche a incrementare i posti d'apprendistato in questo settore cruciale per l'economia nazionale.

In Svizzera rischiano di mancare 40'000 informatici nei prossimi 8 anni. Lo dice uno studio pubblicato giovedì secondo il quale occorre un piano specifico per rispondere alle future necessità dell'economia elvetica.

