La vendemmia ritarda e divide in due il Ticino

Vendemmia tardata quest'anno. © Keystone / Christian Beutler

La vendemmia si avvicina e quest'anno arriverà anche con un paio di settimane di ritardo a causa del maltempo di luglio che ha frenato la maturazione nelle vigne.

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 agosto 2021 - 21:02

tvsvizzera-it/MaMi

I prossimi giorni saranno quelli decisivi per la qualità, ma già ora possiamo dire che ci saranno differenze sensibili tra sopra e Sottoceneri.

È tempo di verifiche e di controlli per i consulenti viticoli del Canton Ticino. Settimanalmente fino alla vendemmia raccolgono campioni di uva in alcune parcelle per verificare l'evoluzione dell'uva. Matteo Bernasconi ci da un quadro generale di questa difficile annata.

