La qualità dell'aria nelle scuole svizzere è insufficiente

Una startup turighese ha ideato un apaprecchio che segnala quando la concentrazione di anidride carbonica nell'aria è troppa © Keystone / Gaetan Bally

La qualità dell’aria nelle aule scolastiche svizzere non è soddisfacente, ci sono concentrazioni troppo elevate di CO 2 . Lo diceva già uno studio dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) del 2019Link esterno (in due classi su tre la qualità dell’aria non era ideale) e oggi l’associazione degli insegnanti elvetici chiede che in tutte le aule vengano installati apparecchi per la misurazione dell’anidride carbonica.

Questo contenuto è stato pubblicato il 18 agosto 2021 - 14:06

tvsvizzera.it/mrj

Uno di questi è già utilizzato negli istituti di Basilea Città: prodotto da una start-up zurighese, l’apparecchio misura la concentrazione di CO 2 nell’aria e quando questa diventa troppo importante, secondo un sistema a semaforo, si accende una spia. Gli allievi e i docenti sapranno allora che è giunta l’ora di aprire le finestre e arieggiare il locale.

"È un tema importante, perché dalla pandemia sappiamo quanto sia importante l'aria: se non è pulita, i bambini non possono imparare bene", spiega la segretaria generale dell’Associazione degli insegnanti svizzeri Franziska Peterhans.

“Dal momento che sappiamo che dopo ad esempio un quarto d'ora in un'aula i valori di CO 2 vengono superati possiamo pianificare meglio l'aerazione degli spazi. Ci sono anche aule nelle quali non sarà necessario farlo”, aggiunge.

Ora spetta a Cantoni e Comuni decidere se equipaggiare tutte le scuole con questi apparecchi, che, data anche la situazione corrente, sembrano rendersi sempre più necessari.

La situazione nelle aule italiane

La qualità dell'aria respirata dagli allievi italiani non è meglio di quella dei loro coetanei elvetici: stando a

uno studio, anch'esso risalente al 2019Link esterno, nella maggioranza delle aule c'è una concentrazione troppo alta di CO 2 . Secondo questa indagine, la causa principale - ma non l'unica - di questo problema è il sovraffollamento delle classi.