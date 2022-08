La collezione d'arte segreta di Migros

L'ex birreria Löwenbräu di Zurigo ora è anche la sede del Museo di arte comtemporanea di Migros. © Keystone / Christian Beutler

Vi portiamo in uno dei posti più segreti della Svizzera: il deposito della collezione d'arte contemporanea della Migros, nata per volere del fondatore Gottlieb Duttweiler.

Questo contenuto è stato pubblicato il 07 agosto 2022 - 21:15

tvsvizzera.it/fra

Nel deposito, che è come una cassaforte, sono custodite migliaia di opere tra le più quotate a livello internazionale. Una collezioni iniziata negli anni '50 del secolo scorso. Non possiamo dirvi dove si trova, ma possiamo mostrarvelo, grazie a Daniela Fabello, che ormai da qualche settimana ci sta accompagnando in una serie di luoghi inaccessibili per il pubblico.

Contenuto esterno

Dal 1996, molte di queste opere sono esposte nel Museo Migros di arte contemporanea a Zurigo. Rinomato su scala internazionale, il museo è una piattaforma dinamica per il confronto con l'attività artistica attuale.

