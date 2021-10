L'esercito svizzero ha bisogno di più leve

Il capo dell'Esercito Süssli. Keystone / Peter Schneider

L'esercito svizzero ha un problema con il reclutamento: il numero di candidati alla divisa grigioverde non è sufficiente e le previsioni non sono per nulla rosee.

Questo contenuto è stato pubblicato il 29 ottobre 2021 - 21:19

tvsvizzera.it/MaMi

Oggi il capo dell'esercito Thomas Süssli era a Lugano per incontrare il mondo politico, economico e scientifico ticinese. Un'occasione che gli ha permesso di illustrare rischi e pericoli del futuro. Tra questi c'è la difficoltà di mantenere gli effettivi sufficienti per garantire a lungo termine la difesa del Paese. I dettagli nell'intervista di Nicola Zala.

Contenuto esterno





