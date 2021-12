Juventus, plusvalenze sospette per 282 milioni

Contenuto esterno

Plusvalenze per 282 milioni in tre anni connotate da valori fraudolentemente maggiorati. E' quanto ipotizzato nell'indagine condotta dalla procura di Torino e della Guardia di Finanza, che venerdì è sfociata in una serie di perquisizioni negli uffici della Juventus. L'indagine sulle plusvalenze sospette "non riguarda solo la Juve" e "la Covisoc l'ha individuata dall'autunno 2020 per decine di operazioni". La società dice di avere operato nel rispetto delle leggi e delle norme e conferma l'aumento di capitale da 400 milioni di euro. Intervista su questo caso all'opinionista del Corriere della Sera Mario Sconcerti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 02 dicembre 2021 - 21:58

