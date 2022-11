Italia, commissariata L'Accademia di Desio per abusi

Contenuto esterno

In Italia un nuovo scandalo scuote il mondo dello sport: la federazione di atletica ha commissariato l’Accademia di Desio, uno dei centri di allenamento più rinomati del Paese, dopo che diverse ginnaste hanno denunciato violenze psicologiche, pressioni per perdere peso e umiliazioni. Si tratta dell’ennesimo scandalo nel mondo dello sport. Abusi sono stati denunciati in passato anche da star come la ginnasta statunitense Simone Biles, o anche quelli segnalati in Svizzera al centro di Macolin.

Questo contenuto è stato pubblicato il 04 novembre 2022 - 21:30

tvsvizzera.it/mrj