Una testimonianza interna al mondo della ristorazione ticinese ci ha messo la pulce all’orecchio. E ha spinto Patti Chiari ad indagare. Obiettivo: scoprire se anche da noi si stia diffondendo il malcostume dei giudizi positivi falsificati. Abbiamo messo alla prova diverse agenzie di web marketing locali. Avranno proposto o accettato di vendere pacchetti di valutazioni contraffatte? In pochi, ve lo assicuriamo, hanno opposto un no di principio.

Per i ristoranti, la miglior pubblicità è sempre stato il passaparola dei clienti soddisfatti. Un meccanismo che nell’era digitale viene moltiplicato all’ennesima potenza. Chi di noi non si è mai affidato ai commenti pubblicati su TripAdvisor per scegliere dove andare a mangiare? I suggerimenti dal basso sono certamente utili. Ma chi ci assicura che siano autentici?

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

TripAdvisor, l'inganno è servito Michele Rauch, Patti Chiari 19 maggio 2018 - 17:18 Anche in Ticino sono attive agenzie di marketing che vendono recensioni fasulle su TripAdvisor. E i controlli latitano. Per i ristoranti, la miglior pubblicità è sempre stato il passaparola dei clienti soddisfatti. Un meccanismo che nell’era digitale viene moltiplicato all’ennesima potenza. Chi di noi non si è mai affidato ai commenti pubblicati su TripAdvisor per scegliere dove andare a mangiare? I suggerimenti dal basso sono certamente utili. Ma chi ci assicura che siano autentici? Una testimonianza interna al mondo della ristorazione ticinese ci ha messo la pulce all’orecchio. E ha spinto Patti Chiari ad indagare. Obiettivo: scoprire se anche da noi si stia diffondendo il malcostume dei giudizi positivi falsificati. Abbiamo messo alla prova diverse agenzie di web marketing locali. Avranno proposto o accettato di vendere pacchetti di valutazioni contraffatte? In pochi, ve lo assicuriamo, hanno opposto un no di principio. Il quadro che emerge dalla nostra inchiesta è preoccupante. E alza il velo su un fenomeno che rischia di inquinare e distorcere la concorrenza sul mercato. Un fenomeno che fa giustamente gridare allo scandalo i ristoratori onesti, quelli che si conquistano la clientela con l’impegno e la creatività, e non con l’inganno.