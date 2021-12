Il conforto che può dare celebrare di nuovo il Natale

Keystone / Georgios Kefalas

Lo scorso Natale speravamo che sarebbe stato il primo e l'ultimo in formato Covid. Invece siamo ancora qui, così, nonostante i vaccini. Sentiremo l'umore della gente.

Questo contenuto è stato pubblicato il 25 dicembre 2021 - 21:10

tvsvizzera.it/MaMi

Uno spettacolo di luci accoglie in questo periodo natalizio le persone che entrano nella chiesa di Santa Clara a Basilea, nel quartiere di Kleinbasel. La chiesa è aperta da mattina a sera e molti vengono per ammirare le luci, ma anche per riflettere, per pregare.

L'idea delle luci era venuta l'anno scorso: un modo, per la chiesa, di essere comunque presente, malgrado l'annullamento nel 2020 della messa di Natale. Quest'anno la funzione ha invece avuto luogo anche se con accesso limitato a vaccinati e guariti, mascherine e distanza. Ma il sollievo è grande. Perché le luci non possono sostituire la messa.

