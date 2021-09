Greta Thunberg e i bla bla bla dei politici

Greta Thunberg all'incontro dei giovani attivisti per il clima a Milano. Keystone / Matteo Bazzi

Ha preso avvio lunedì mattina a Milano la Youth4Climate, la conferenza dei giovani sul clima organizzata dal governo italiano come evento introduttivo alla riunione dei ministri dell'ambiente in vista della conferenza annuale dell'Onu Cop26, in programma a Glasgow, in Scozia, dal 31 ottobre al 12 novembre.

Quattrocento giovani, due per ciascuno dei 197 paesi dell'Onu, discuteranno fino a giovedì con esperti su tutti gli aspetti del riscaldamento globale.

In apertura Greta Thunberg ha affermato che "dai leader mondiali sentiamo solo parole, bla bla bla. Le emissioni continuano ad aumentare. Possiamo invertire questa tendenza, ma serviranno soluzioni drastiche. E dato che non abbiamo soluzioni tecnologiche, vuol dire che dovremo cambiare noi".

"Non possiamo più permettere al potere - ha continuato la giovane attivista - di decidere cosa sia la speranza. La speranza non è un qualcosa di passivo, non è un bla bla bla. La speranza vuol dire la verità, vuol dire agire. E la speranza viene sempre dalla gente. Noi vogliamo giustizia climatica, e la vogliamo ora".

La Youth4Climate giovedì mattina si sovrapporrà alla Pre-Cop26, che inizierà quel giorno sempre al centro congressi Mico. I 400 giovani presenteranno le loro proposte all'inaugurazione della Pre-Cop, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del premier Mario Draghi, e con la partecipazione da remoto del primo ministro britannico Boris Johnson e del segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres. Alla sera la Youth4Climate si concluderà con il concerto Music4Climate.

La Pre-Cop26 continuerà fino a sabato, con la partecipazione di una cinquantina di ministri dell'ambiente. Questi devono preparare l'aggiornamento degli impegni di decarbonizzazione dei singoli Stati nell'ambito dell'Accordo di Parigi, impegni che saranno poi adottati formalmente a Glasgow.