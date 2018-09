"Di fronte a una situazione inedita abbiamo preso la decisione che ci sembrava più saggia", ha sottolineato in proposito Antonio Hodgers nel corso di una conferenza stampa organizzata nel pomeriggio. Sul procedimento in corso però l'esecutivo, che non intende derogare al principio della separazione dei poteri, non ha voluto pronunciarsi.

Nella riunione odierna il governo cantonale ha però stabilito che al responsabile del Dipartimento della sicurezza saranno tolte alcune prerogative relative alla carica di presidente. In particolare, finché non si chiarirà la vicenda, il consigliere di Stato liberale radicale sarà sostituito dal vicepresidente Antonio Hodgers nei rapporti con il parlamento ginevrino.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Inchiesta, il presidente Maudet resta al suo posto 05 settembre 2018 - 20:38 Il presidente ginevrino Pierre Maudet, finito nella bufera per un viaggio ad Abu Dhabi nel 2015 offerto da un sultano emiratense, resta al suo posto. Nella riunione odierna il governo cantonale ha però stabilito che al responsabile del Dipartimento della sicurezza saranno tolte alcune prerogative relative alla carica di presidente. In particolare, finché non si chiarirà la vicenda, il consigliere di Stato liberale radicale sarà sostituito dal vicepresidente Antonio Hodgers nei rapporti con il parlamento ginevrino. Il collega di governo dei Verdi dirigerà le sedute dell'esecutivo mentre Mauro Poggia, responsabile del Dipartimento affari sociali e sanità, gli subentra nei rapporti con la magistratura, che peraltro ha aperto un'inchiesta penale sui fatti contestati a Pierre Maudet. Nessuna limitazione è stata invece prevista riguardo ad altre facoltà presidenziali (sorveglianza dei comuni, la Ginevra internazionale, gli affari esterni ed economici) e alle sue competenze dipartimentali. "Di fronte a una situazione inedita abbiamo preso la decisione che ci sembrava più saggia", ha sottolineato in proposito Antonio Hodgers nel corso di una conferenza stampa organizzata nel pomeriggio. Sul procedimento in corso però l'esecutivo, che non intende derogare al principio della separazione dei poteri, non ha voluto pronunciarsi. Si pronuncerà a breve invece l'interessato che, dopo essersi scusato con i cittadini del cantone romando negli scorsi giorni, ha fatto sapere di voler rilasciare la sua versione ai media sul contestato soggiorno negli Emirati. Intanto la formazione di estrema sinistra Ensemble à gauche, che analogamente ad altri partiti ha chiesto le dimissioni del ministro liberale radicale, ha presentato due progetti di legge che propongono la sospensione dei membri del governo finiti sotto inchiesta.