Ginevra non sarà la capitale della finanza sostenibile

La fondazione IFRS ha bocciato la candidatura di Ginevra, che aspirava ad ospitare la sede del Consiglio delle norme internazionali di informazione sulla sostenibilità (ISSB), a vantaggio di Francoforte, che godeva del sostegno dell'UE. La decisione è stata presa giovedì durante il vertice sul clima Cop26 a Glasgow, in Scozia.

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) aveva proposto a fine agosto la candidatura della città di Calvino, definita come "la sede ideale". "Ginevra - affermava il DFF - gode di fama mondiale per la sua vicinanza unica a importanti organizzazioni internazionali e non governative ed è riconosciuta in tutto il mondo come luogo di negoziazione indipendente e neutrale".

Inoltre la Svizzera è uno Stato ospite credibile per un tale organismo, aveva aggiunto il dipartimento di Ueli Maurer, ricordando che Berna si è impegnata ad adottare misure ambiziose di protezione del clima per ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 50% entro il 2030 e a zero entro il 2050.

La Confederazione poi si impegna attivamente a favore delle raccomandazioni della Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Ma questo genere di argomentazioni non ha fatto presa sulla fondazione.

Stando a Le Temps, che cita diverse fonti, si tratterebbe di una "decisione politica". L'Unione europea avrebbe insistito affinché la candidatura svizzera fosse scartata a causa delle tensioni istituzionali tra Bruxelles e Berna, afferma il quotidiano ginevrino.

Secondo Patrick Odier, presidente di Building Bridges e figura di spicco, Ginevra continuerà tuttavia a giocare un ruolo importante nell'ambito della finanza sostenibile. L'ISSB dovrà infatti lavorare con il Forum economico mondiale (WEF), la cui sede è a Cologny, piccolo comune alla periferia di Ginevra, ha indicato il dirigente a Le Temps.