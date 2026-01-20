Veronica Fusaro rappresenterà la Svizzera all’Eurosong 2026

La cantante bernese Veronica Fusaro. Keystone-SDA

È la cantante 28enne bernese Veronica Fusaro, apprezzata voce del pop alternativo, a essere stata scelta per rappresentare la Svizzera all'Eurovision Song Contest 2026 di Vienna.

1 minuto

Keystone-ATS

Sarà la 28enne bernese Veronica Fusaro a rappresentare la Svizzera all’Eurovision Song Contest (ESC) 2026, che si terrà a Vienna dal 12 al 16 maggio. Lo ha reso noto martedì la RSI.

Grazie alla sua voce inconfondibile e a un sound intenso, Fusaro è considerata una delle voci più interessanti del pop alternativo svizzero, si legge in una nota odierna, nella quale si aggiunge che la sua musica fonde pop, soul e influenze rock, distinguendosi per una forte profondità emotiva e uno storytelling (affabulazione, ndr.) autentico.

Originaria di Thun, di madre svizzera e padre italiano, Fusaro integra naturalmente nelle sue canzoni la diversità culturale e le esperienze personali, prosegue la RSI, ricordando gli oltre 500 concerti in Svizzera e all’estero, e le esibizioni a festival di primo piano, come Glastonbury, Montreux e Gurten.

Il processo di selezione ha coinvolto una giuria internazionale composta da pubblico ed esperti che ha scelto tra 493 canzoni. Il voto è stato ripartito in parti uguali tra giuria e pubblico, precisa la RSI. La canzone con cui Fusaro si esibirà all’ESC sarà annunciata l’11 marzo.

Articoli più popolari I più discussi