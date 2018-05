Questo contenuto è stato pubblicato il 31 maggio 2018 13.10 31 maggio 2018 - 13:10

(1) Più soldi per l'esercito, ma non per i giubbotti antiproiettile

Equipaggiare tutti i 100'000 militari dell'esercito svizzero con un giubbotto antiproiettile? Per la Camera alta del parlamento la proposta del Governo è esagerata.



Il Dipartimento della difesa avrebbe voluto equipaggiare tutti i soldati con due giubbotti, uno leggero per il combattimento e un altro più pesante per i turni di guardia.

Un'esagerazione secondo il Consiglio degli Stati, chiamato giovedì a discutere del credito 2018Link esterno per le forze armate. Così, con 30 voti contro dieci e un'astensione, i senatori hanno deciso di dotare del nuovo vestiario solo la metà dei soldati. La misura permetterà di risparmiare 100 milioni di franchi.



Vane i tentativi del ministro della difesa Guy Parmelin di convincere i consiglieri agli Stati: "Come spiegate alle mamme, alle fidanzate o ai fidanzati che il soldato X chiamato a proteggere un'infrastruttura critica godrà di una protezione personale e -invece- il soldato Y no? Qui stiamo parlando di persone, non stiamo decidendo se dimezzare il numero di camion".



Quasi due miliardi



Il credito a disposizione dell'esercito ammonterà a 1,950 miliardi di franchi, di cui 748 milioni per il programma d'armamento.



Più in dettaglio, nel programma d'armamento verranno impiegati 168 milioni di franchi per gli elicotteri Cougar utilizzati per il trasporto di materiale e della truppa. Il mantenimento del valore di questi apparecchi è giudicato necessario. Potranno così essere usati sino al 2030.



Altri 114 milioni di franchi verranno impiegati per i radar secondari e 16 milioni per quelli primari per il mantenimento del sistema di sorveglianza dello spazio aereo Florako. Sono pure previsti 73 milioni per la sostituzione dell'infrastruttura di terra per la radiocomunicazione aeronautica.

tvsvizzera.it/mar con RSI (TG del 31.5.2018)

