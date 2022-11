Ecco i 26 che andranno in Qatar

Murat Yakin Keystone / Jean-christophe Bott

"Sono convinto che questi 26 calciatori possano aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi in qualsiasi momento", ha detto il commissario tecnico della Nazionale svizzera.

L'allenatore Murat Yakin ha svelato la lista dei 26 giocatori che comporranno la squadra svizzera per i Mondiali in Qatar. Sono inclusi quattro portieri, tra cui Yann Sommer e Jonas Omlin, attualmente infortunati.

Nessuno dei due sta al momento giocando, ma dovrebbero rimettersi in forma potranno giocare. Dipenderà da quanto velocemente si riprenderanno.

Il centrocampista dello Young Boys Fabian Rieder è stato convocato per la prima volta. I due principali assenti della lista sono Kevin Mbabu (Fulham) e Steven Zuber (AEK Atene), così come i giocatori dell'YB Cedric Itten e Christian Fassnacht.

Il Mondiale sarà inoltre l'occasione per Xherdan Shaqiri di raggiungere Valon Behrami nel numero di presenze in Nazionale. Dopo i Mondiali del 2010, del 2014 e del 2018, nonché gli Euro 2016 e 2021, disputerà il suo sesto torneo importante. In Qatar si recheranno anche altri giocatori svizzeri di grande esperienza. Circa la metà della squadra ha infatti giocato almeno tre finali.

La Coppa del Mondo 2022 sarà invece la prima volta per Michel Aebischer, Fabian Frei, Ardon Jashari, Philipp Köhn, Noah Okafor, Renato Steffen e Fabian Rieder. "Avevamo l'imbarazzo della scelta in alcune posizioni. Molti giocatori si sono comportati in modo convincente nelle ultime settimane e mesi. Ma alla fine ho dovuto limitarmi a 26 nomi. Sono convinto che questi 26 giocatori possano aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi in qualsiasi momento", ha spiegato l'allenatore.

Ecco la lista completa

Portieri

Kobel Gregor

Köhn Philipp

Omlin Jonas

Sommer Yann

Difensori

Akanji Manuel

Cömert Eray

Elvedi Nico

Fernandes Edimilson

Rodriguez Ricardo

Schär Fabian

Widmer Silvan

Centrocampisti e attaccanti:

Aebischer Michel

Embolo Breel

Fassnacht Christian

Frei Fabian

Freuler Remo

Jashari Ardon

Okafor Noah

Rieder Fabian

Seferovic Haris

Shaqiri Xherdan

Steffen Renato

Vargas Ruben

Xhaka Granit

Zakaria Denis

