Dure critiche verso Swisscom per la nuova panne

I numeri di polizia, pompieri e ambulanze sono stati inaccessibili dalla rete fissa per tutta la notte. Keystone / Ennio Leanza

Durante la notte tra giovedì e venerdì, i numeri d'emergenza non erano raggiungibili in quasi tutta la Svizzera.

Questo contenuto è stato pubblicato il 09 luglio 2021 - 21:40

Tvsvizzera.it/MaMi

Il problema di Swisscom - che ha colpito le linee fisse e i numeri aziendali, ma non la rete mobile - è sorto verso le 23.45 è stato risolto solo in mattinata. Eppure non è la prima panne di questi ultimi due anni. Per questo le critiche nei confronti dell'azienda parastatale non si sono risparmiate nel corso della giornata di oggi.

Swisscom ha precisato che i servizi di emergenza come pompieri, ambulanze o polizia potevano essere raggiunti con gli apparecchi mobili e con numeri alternativi e che la panne è stata risolta in mattinata. Intanto però la questione sta diventando politica perché stavolta i problemi tecnici hanno colpito i numeri che, in una notte caratterizzata dal maltempo in molte zone della Svizzera, si sono rivelati più preziosi che mai.

Reclami e pressioni sono arrivati dalla Conferenza dei direttori cantonali della sicurezza: "Swisscom dovrebbe garantire dei sistemi ridondanti, di copertura, che rimpiazzino quelli che vanno fuori uso". Ma anche diversi parlamentari hanno fatto la voce grossa nel corso della giornata.