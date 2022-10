Due iniziative contro le penalizzazioni delle coppie sposate

Meno tasse e pensioni più pesanti alle coppie sposate? Keystone / Wolfgang Kumm

Il Centro ha lanciato due iniziative per sopprimere le discriminazioni che gravano sulle coppie non sposate in ambito fiscale e pensionistico.

Questo contenuto è stato pubblicato il 18 ottobre 2022 - 21:17

tvsvizzera.it/spal con Keystone-ATS

Il termine per la raccolta delle 100'000 firme necessarie per l’eventuale coinvolgimento del popolo alle urne sul tema scadrà il 27 marzo del 2024 (18 mesi).

Per il presidente del Centro Gerhard Pfister, secondo cui i calcoli finanziari e fiscali non dovrebbero condizionare le scelte sullo stile di vita delle persone, questa doppia discriminazione delle coppie sposate in cui lavorano entrambi i coniugi è causa di ingiustizia nella società, "una situazione che deve essere corretta".

Consiglio federale e Parlamento, ha aggiunto il parlamentare solettese Pirmin Bischof, “stanno discutendo da anni per trovare una soluzione" e questo malgrado il Tribunale federale (TF) abbia già stabilito nel 1984 l'incostituzionalità di tale disparità di trattamento.

Altri sviluppi Altri sviluppi Ancora troppe auto varcano la frontiera semivuote Questo contenuto è stato pubblicato il 16 ott 2022 Nonostante iniziative varie, campagne di sensibilizzazione e incontri ai due lati del confine il traffico pendolare resta un problema irrisolto.

Riguardo al primo testo, quello in ambito fiscale, il Centro intende ancorare nella Costituzione l'impossibilità di svantaggiare i coniugi rispetto agli altri contribuenti.

Nello specifico per le coppie sposate, oltre alla tassazione congiunta, si propone di effettuare un calcolo fiscale alternativo sulla base della tariffa e delle deduzioni per le persone non coniugate previste dalla legislazione sull'imposta federale diretta – che si aggiunge a quella cantonale -.

La coppia dovrebbe quindi corrispondere al fisco il minore dei due importi ottenuti. Queste iniquità sono state quantificate dai competenti servizi della Confederazione in base alle dichiarazioni fiscali del 2019:

a parità di reddito sono 454'000 le coppie sposate svantaggiate nel computo dell’imposta federale diretta.

Contenuto esterno

La seconda iniziativa vuole invece abolire costituzionalmente la penalizzazione derivante dal cumulo delle rendite pensionistiche per le coppie sposate o in unione registrata. Attualmente infatti i coniugi ricevono fino al 150% della pensione statale (AVS) massima. Una riduzione di prestazioni che non coinvolge le relazioni tra semplici conviventi.

La tassazione delle coppie sposate è da tempo nell'agenda politica e il governo sta vagliando due opzioni: un disegno di legge con una misura di sgravio per le coppie monoreddito e uno senza. Misure di sgravio sono previste anche per i contribuenti con figli.

Il lancio delle due iniziative, dal profilo politico, avrà quindi lo scopo di mettere pressione su esecutivo e parlamento. Gli iniziativisti infatti possono sempre ritirare la loro proposta qualora le Camere votassero norme gradite sul tema.

I cittadini e le cittadine comunque hanno già avuto modo di esprimersi sull’argomento. Nel 2016 alle urne fu respinta di misura un'iniziativa dall’analogo tenore del Partito popolare democratico, formazione poi confluita nel Centro. Il voto fu comunque annullato dallo stesso Tribunale federale a causa di dati errati presentati da Berna alla popolazione prima della consultazione.