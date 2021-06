Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

La protezione dei vaccini anti-covid dura più di sei mesi e la campagna di richiami in Svizzera partirà verosimilmente solo verso la fine dell'anno, anche per coloro che per primi hanno ricevuto la doppia dose a gennaio. Lo hanno spiegato oggi gli esperti della Confederazione durante il loro consueto appuntamento con la stampa.

"Siamo in costante contatto con gli esperti che ci aggiornano sui dati e sugli studi disponibili. Secondo loro in questo momento tutto indica che la protezione vaccinale dura più di sei mesi, probabilmente resiste nove, dodici o anche più mesi", ha detto Virginie Masserey responsabile della sezione di controllo delle infezioni dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). "Ad ogni modo tutti coloro che hanno ricevuto la doppia dose già in gennaio non devono preoccuparsi: non saranno convocati per il richiamo a luglio. Richiamo per il quale tra l'altro occorre l'autorizzazione di Swissmedic sulla base di studi scientifici".

L’estate probabilmente porterà a una ulteriore diminuzione, ma bisognerà comunque fare attenzione all’autunno. L’ideale è quindi approfittare degli attuali momenti di calma per farsi vaccinare, ha proseguito l'esperta.

L’adesione alla vaccinazione, intanto, tende ad aumentare col tempo ed è soddisfacente, con solo un 15/20% di oppositori. Fra le persone vulnerabili, c’è già una copertura vaccinale che supera il 75%. A inizio agosto, tutti quelli che lo vogliono potranno essere vaccinati. Per quel che riguarda i test di massa effettuati nelle aziende, Masserey ha sottolineato che le persone vaccinate non devono sottoporsi a tali analisi.

Misure che vengono allentate e accortezze che restano

Pian piano le misure vengono allentate, ma è comunque importante continuare a rispettare le norme igieniche e il distanziamento, così come l’utilizzo della mascherina quando non si possono rispettare le distanze, ha dal canto suo affermato Rudolf Hauri, medico cantonale di Zugo e presidente dell’Associazione dei medici cantonali.

Proprio a livello di misure, ora che la situazione a livello di Confederazione viene alleggerita, potrebbero riscontrarsi nuovamente differenze a livello cantonale. Focolai importanti possono ancora scoppiare in gruppi di persone non vaccinate. La situazione in generale non dovrebbe però più degenerare, ha sottolineato Hauri, poiché i vaccini e la gestione logistica funzionano.

Tvsvizzera.it/Ma.Mi./ats con RSI (Telegiornale del 01.06.2021)