Cinquant'anni di Comunità familiare

Quest'estate un grande numero di richieste di aiuto è giunto alla Comunità familiare Valais/wallis Promotion

Un’associazione per aiutare le famiglie in difficoltà: 50 anni fa nasceva nel canton Ticino la Comunità familiare da un’idea di Padre Callisto. L’obiettivo è da sempre quello di offrire una consulenza alle famiglie, responsabilizzarle, senza però fornire soluzioni preconfezionate.

Questo contenuto è stato pubblicato il 04 agosto 2021 - 20:15

tvsvizzera.it/mrj

Sono circa 1’500 le persone che annualmente si rivolgono ai vari servizi di Comunità familiare che conta una sessantina di collaboratori e 200 volontari. Una media impresa che, come tale, deve avere un piano finanziario solido. E il no profit non ha nulla a che fare con l'improvvisazione.

L'associazione vive di contributi pubblici e donazioni private e fa leva sul volontariato. In occasione dell'anniversario l'associazione, oltre a dotarsi di un nuovo logo e di presentare il nuovo sito, ha anche lanciato una campagna di raccolta fondi. Fondi che son necessari sempre, ma in particolare ora: l’estate in corso ha visto un aumento esponenziale delle consultazioni.