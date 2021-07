Ci sono miracoli che avvengono

Il SermigLink esterno (Servizio Missionario Giovani) è un gruppo di giovani nato a Torino nel 1964 grazie al sogno di Ernesto OliveroLink esterno di eliminare la fame e le ingiustizie del mondo. Nel 1983 entra nel vecchio arsenale militare della città piemontese e, con l’aiuto gratuito di migliaia di persone, lo trasforma nell’Arsenale della PaceLink esterno.

L’ex fabbrica d’armi diventa così una fraternità di solidarietà e un luogo di accoglienza e incontro della diversità; una “casa” dove ognuno può restituire nella gratuità qualcosa di sé per il bene collettivo.

Sono numerose le attività che si svolgono all’interno dell’Arsenale della Pace di Torino e altrettante quelle sviluppate nel tempo in altri continenti: progetti di carattere formativo e culturale per i giovani, di accoglienza per le persone in difficoltà e al contempo interventi umanitari per le popolazioni colpite da guerre e da calamità naturali.

Nel 1996, in Brasile, a São Paolo è nato l’Arsenale della SperanzaLink esterno che accoglie migliaia di persone di strada mentre nel 2003 a Madaba, in Giordania è sorto l’Arsenale dell’incontroLink esterno che si occupa di bambini diversamente abili. Infine, nel 2016, a Pecetto (TO) viene creato il quarto Arsenale del Sermig, l’Arsenale dell’ArmoniaLink esterno rivolto ai bambini affetti da gravi patologie e a ragazzi diversamente abili.

