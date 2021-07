Cartine climatiche per costruire con intelligenza

Con questi modelli sarà possibile capire in anticipo dove e come costruire per garantire una buona circolazione dell'aria. © Keystone / Gian Ehrenzeller

Il surriscaldamento climatico pone tutti di fronte a parecchie difficoltà. Anche i responsabili della pianificazione del territorio.

Il Canton Basilea Campagna, ora, per facilitare il lavoro dei comuni, ha elaborato delle cartine climatiche, che illustrano dove nei prossimi 15 anni ci sarà un rischio elevato di canicola nelle zone abitate. Con questi modelli sarà possibile capire in anticipo dove e come costruire degli edifici, per garantire una buona circolazione dell'aria e migliorare la qualità di vita della popolazione. Il servizio di Fabio Storni.

