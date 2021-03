Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Assorbenti igienici gratuiti nelle scuole e in alcuni edifici pubblici vodesi per aiutare le donne che hanno problemi a procurarseli per motivi economici e sociali.

La "precarietà mestruale", così come viene denominata nella Svizzera francese, colpisce una quota variabile tra il 6 e il 10 per cento dell'universo femminile, secondo quanto emerge da alcune indagini e sono diverse le iniziative nella Confederazione tese a circoscrivere il fenomeno.

L'ultimo, in ordine di tempo, il parlamento cantonale di Vaud che ha dato il via libera a un progetto pilota finalizzato a favorire l'accesso della popolazione a questi presidi igienico-sanitari. Una donna, secondo un'inchiesta della Radiotelevisione svizzera RTS, spende 2'300 franchi all'anno per l'acquisto degli assorbenti, cifra che sale a 4'500 franchi se si considerano tutti i costi legati al ciclo mestruale.

Per le famiglie con redditi modesti si tratta di una spesa importante cui si è obbligati a far fronte, è stato sottolineato dalla maggioranza parlamentare vodese, che con la sua decisione ha voluto porre rimedio alle discriminazioni economiche, sociali e sanitarie insite in questa problematica.

Alcune donne, è stato osservato, rinunciano infatti ad andare a scuola o al lavoro in assenza di supporti igienici adeguati. Iniziative analoghe sono in corso a Ginevra, dove peraltro sono stati messi in commercio in alcuni centri indumenti specifici e Tavannes (Giura bernese), come riferisce il servizio del Tg.

tvsvizzera/ats/spal con RSI (TG del 26.3.2021)