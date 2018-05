Cantine aperte in Ticino per conoscere i produttori ticinesi

Alla scoperta dei produttori ticinesi 19 maggio 2018 - 20:14 Un fine settimana alla scoperta delle nuove annate del vino ticinese: potremmo definire così, in estrema sintesi, “Cantine aperte”, che quest’anno è giunto alla ventesima edizione. Aperta ieri, alla “Casa del vino Ticino” di Morbio Inferiore, la manifestazione coinvolge quest’anno 78 produttori che hanno aperto le proprie porte per accogliere amici e appassionati di vino. Ma “Cantine aperte”, che si chiude il 20 maggio, non è solo degustazione. La manifestazione permetterà infatti agli amanti del nettare di Bacco di scoprire tutto il lavoro che c’è dietro a una bottiglia di vino.