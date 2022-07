C'è un segreto nascosto sotto Lugano

C'è una Lugano sotterranea che fa funzionare la città in superficie. Keystone / Stephen Morrison

Sotto la città di Lugano ci sono chilometri di cunicoli che contribuiscono al buon funzionamento della vita in superficie.

Questo contenuto è stato pubblicato il 24 luglio 2022 - 08:00

tvsvizzera.it/mrj

Una passeggiata sorprendente e azzardata sotto la città di Lugano che solo gli addetti ai lavori possono fare: si tratta di un rete di sotterranei che parte da Bioggio e arriva a Piazza Indipendenza, centro di Lugano.

Chilometri di tunnel nei quali, a decine di metri sotto la superficie, si trovano le tubature di acqua potabile, quelle di acque reflue, ma anche cavi della telecomunicazione, cavi di alta e media tensione e, non da ultimo, la ferrovia. Diverse le ditte presenti in questi tunnel e insieme alla città di Lugano, sono comproprietarie degli spazi.

La temperatura qui tunnel è costante tutto l’anno e si aggira intorno ai 15 gradi. I pericoli non mancano: allagamenti, rotture di tubi ed elettricità che passa a pochi centimetri da chi ci si trova. Per questo motivo, chi entra in questi cunicoli deve sempre avvertire la polizia.

