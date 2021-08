Agli svizzeri piace l'olio d'oliva italiano

È l'olio più consumato nonostante il suo prezzo alto Keystone / Guillaume Horcajuelo

Continua a crescere l’importazione di olio d’oliva in Svizzera: nel 2020 nella Confederazione ne sono state importate 19'090 tonnellate, ossia il 25% in più rispetto all’anno precedente. Il fornitore principale è stata l’Italia (il 50% del totale), seguita dalla Spagna (un terzo del totale) e dalla Grecia (10% del totale).

Questo contenuto è stato pubblicato il 12 agosto 2021 - 15:29

tvsvizzera.it/mrj con Keystone-ATS

Negli ultimi due decenni la crescita è stata costante: nel 2000, infatti, l’import era di 7'487 tonnellate, secondo quanto emerge dai dati pubblicati giovedì dall’Amministrazione federale delle doganeLink esterno. Il costo medio è rimasto, quanto a lui, relativamente costante negli anni (le variazioni sono principalmente dovute alla fluttuazione dell’euro): 6.30 franchi al chilo per l’Italia, 3.60 per la Spagna e 6.10 per la Grecia. Resta, tra gli olii vegetali, uno dei prodotti più cari: gli altri costano in media tra i 0.90 e gli 1.90 franchi al chilo.

Altri sviluppi Altri sviluppi Se a non vaccinarsi sono i rappresentanti delle autorità Questo contenuto è stato pubblicato il 10 ago 2021 In Ticino, solo tre dei cinque esponenti del Governo cantonale hanno confermato di essersi vaccinati.

In termini di valore, l’olio di oliva è il principale olio importato in Svizzera, per un valore complessivo di 101,5 milioni di franchi lo scorso anno. In termini quantitativi, però, è quello di girasole a dominare (44'970 tonnellate per un prezzo di 1.30 franchi al chilogrammo).

Olio d'oliva a chilometro zero

Esistono degli uliveti anche a sud delle Alpi e a nord dell'Italia: grazie a inverni sempre più miti e all'associazone "Gli amici dell'Olivo", si sono moltiplicati gli alberi di ulivo in Ticino e tra Gandria e Castagnola, sul sentiero dell'olivoLink esterno, si trova anche il frantoio più a nord d'Europa, a un'altitudine di 620 metri sopra il mare.