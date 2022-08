"Sono due Luigini e 15 centesimi, grazie!"

L'attuale monarca di Seborga è la principessa Nina. RSI-SWI

Sulle colline del ponente ligure c’è un autoproclamato principato: il comune di Seborga, che dagli anni ‘50 rivendica l'indipendenza dall'Italia e che ha anche una sua moneta.

Il comune di Seborga si trova in Liguria, sulle colline dalle quali si vedono quattro Stati: Francia, principato di Monaco, Italia e… il principato di Seborga. Dagli anni ’50 il comune rivendica l’indipendenza dall’Italia: qui sventola una bandiera a strisce bianche e azzurre, si suona un inno diverso da quello italiano e la moneta ufficiale è il Luigino.

La storia del Luigino – che attualmente, con un cambio a 6 dollari, è la moneta con il più alto valore al mondo – iniziò nel 1666, quando venne emesso per la prima volta da Seborga. Attualmente sono in circolazione quattro "formati", che nel principato possono venire usati per piccoli scambi commerciali: 1 Luigino, ½ Luigino e 5/10/15 centesimi di Luigino.

Sulle monete, che i turisti che arrivano da tutto ilmondo amano comprare come ricordo, si trovano i diversi volti della monarchia di Seborga: il principe Giorgio (monarca dal 1963 al 2009), il principe Marcello (2010-2019) o ancora la principessa Nina (in carica dal 2019).

Seborga, che ha una superficie di 14 chilometri quadrati e una popolazione di circa 300 abitanti, ha dichiarato la propria indipendenza nel 1963. Da allora il suo funzionamento è strutturato precisamente, come si può vedere sul sito ufficiale del principatoLink esterno.