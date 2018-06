Se le infezioni da Hiv sembrano essere state stabilizzate, non altrettanto si può dire per altre malattie sessualmente trasmissibili (MST). Tra il 2015 e il 2016 è infatti stato riscontrato un aumento del 20% delle infezioni da gonorrea (2'270 casi), del 15% da sifilide (733) e dell'8% da clamidia (11'013).

Nel 2016 in Svizzera sono stati dichiarati 542 casi di infezione da virus Hiv, l'1% in più rispetto all'anno precedente. Nel paese i sieropositivi sono circa 25'000.

A volte però hanno anche scatenato reazioni oltraggiate. Ad esempio, nel 2014 le immagini utilizzate per la campagna erano state ritenute "scandalose" o addirittura "pornografiche" da alcuni ambienti, per lo più di ispirazione cristiana.

Fino all'autunno saranno così distribuiti circa 400'000 preservativi. Nel loro involucro vi sarà un codice che darà la possibilità di aggiudicarsi uno degli oltre 3'500 premi in palio, tra cui ad esempio una bicicletta, un televisore o una telecamera. Per partecipare, basterà inserire il codice sul sito Lovelife.chLink esterno .

L’ultima campagna per la prevenzione dell’HIV e di altre malattie sessualmente trasmissibili sta suscitando numerose polemiche in Svizzera. Alcuni ...

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Quando il preservativo diventa una sorta di 'gratta e vinci' 25 giugno 2018 - 12:43 La nuova campagna di "Love Life" per la lotta contro l'Hiv e le altre infezioni sessualmente trasmissibili punta su un concorso. "Fallo con e vinci": è questo il motto della campagna lanciata lunedì dall'Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp), da Aiuto Aids Svizzero (Ass) e da Salute sessuale Svizzera (Ssch). L'iniziativa sottolinea naturalmente la necessità di proteggersi contro il virus dell'Hiv e le altre infezioni sessualmente trasmissibili. E il miglior modo per farlo rimane il preservativo. Fino all'autunno saranno così distribuiti circa 400'000 preservativi. Nel loro involucro vi sarà un codice che darà la possibilità di aggiudicarsi uno degli oltre 3'500 premi in palio, tra cui ad esempio una bicicletta, un televisore o una telecamera. Per partecipare, basterà inserire il codice sul sito Lovelife.ch. L'idea - hanno indicato lunedì i responsabili della campagna – è che "chi si protegge durante i rapporti sessuali ha vinto in ogni caso". Sorprendere per comunicare Queste campagne, inizialmente denominate "Stop Aids", si ripetono puntualmente ormai da oltre 30 anni. La prima fu infatti lanciata nel 1987. Esse si sono sempre distinte per una certa originalità. A volte però hanno anche scatenato reazioni oltraggiate. Ad esempio, nel 2014 le immagini utilizzate per la campagna erano state ritenute "scandalose" o addirittura "pornografiche" da alcuni ambienti, per lo più di ispirazione cristiana. MST in forte aumento Nel 2016 in Svizzera sono stati dichiarati 542 casi di infezione da virus Hiv, l'1% in più rispetto all'anno precedente. Nel paese i sieropositivi sono circa 25'000. Se le infezioni da Hiv sembrano essere state stabilizzate, non altrettanto si può dire per altre malattie sessualmente trasmissibili (MST). Tra il 2015 e il 2016 è infatti stato riscontrato un aumento del 20% delle infezioni da gonorrea (2'270 casi), del 15% da sifilide (733) e dell'8% da clamidia (11'013). Uno dei video della nuova campagna: