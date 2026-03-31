È morta Lili Hinstin, già direttrice artistica del Locarno Film Festival

È stata direttrice artistica del Locarno Film Festival dal 2018 al 2020. Keystone / Christian Beutler

Lili Hinstin, già direttrice del Locarno Film Festival tra il 2018 e il 2020, è morta all’età di 48 anni dopo una lunga malattia.

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RSI Info/mrj

È morta all’età di 48 anni Lili Hinstin, già direttrice artistica del Locarno Film Festival per due anni (dal 2018 al 2020). La notizia è stata confermata martedì dal portale RSI Info.

Hinstin, che era malata da tempo, ha lasciato la kermesse locarnese dopo soli due anni a causa di quelle che all’epoca sono state definite “divergenze strategiche”.

Prima del suo arrivo a Locarno, ricorda il portale, Hinstin aveva guidato dal 2013 Entrevues Belfort, festival cinematografico francese fondato nel 1986.

Hinstin, che ha studiato a Prigi e a Padova, aveva anche fondato nel 2001 la società di produzione “Les Films du Saut du Tigre” ed era stata responsabile delle attività cinematografiche dell’Accademia di Francia a Roma dal 2005 al 2009. Dal 2011 al 2013 era stata vicedirettrice artistica del “Cinéma du Réel” di Parigi.

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