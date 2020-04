Fervono dunque le varie prove, proseguite anche oggi in una sala dell'EPFL con la partecipazione di una decina di soldati. I militi, negativi al coronavirus e muniti di mascherina così come di smartphone, sono stati messi in diverse configurazioni, come al ristorante o in un treno.

Il covid-19 si sta diffondendo anche in Svizzera. Con quali conseguenze per la società?

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Tracciamento contagi, app testata dai soldati svizzeri 24 aprile 2020 - 21:02 Il Politecnico federale di Losanna (EPFL) prosegue la fase di test dell'app DP-3T, che dovrebbe aiutare a ricostruire le catene di contagio legate al Covid-19. Dei soldati sono stati utilizzati per verificarne il funzionamento. DP-3T (Decentralized Privacy-Preserving Proximity Tracing) è un progetto collettivo internazionale, al quale partecipano ricercatori del Politecnico di Losanna e di quello di Zurigo (ETH). L'applicazione dovrebbe essere pronta per l'11 maggio. Fervono dunque le varie prove, proseguite anche oggi in una sala dell'EPFL con la partecipazione di una decina di soldati. I militi, negativi al coronavirus e muniti di mascherina così come di smartphone, sono stati messi in diverse configurazioni, come al ristorante o in un treno. "L'obiettivo è di convalidare gli algoritmi che ci permettono di calcolare la distanza fra le persone", ha spiegato, interrogato dall'agenzia Keystone-ATS, il capo del progetto d'integrazione Alfredo Sanchez. L'app, che si basa sulla tecnologia Bluetooth, mira infatti a determinare la lontananza e il tempo di esposizione fra individui. Se uno di questi viene dichiarato positivo al coronavirus, i suoi contatti vengono avvertiti tramite una notifica. L'installazione di tale strumento resta comunque volontaria. Un punto centrale, che, negli scorsi giorni, l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza Adrian Lobsiger ha ribadito. "Ogni costrizione giuridica o sociale deve essere evitata", ha detto. L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha reso noto il suo appoggio a questa soluzione. Un centinaio di militari saranno usati settimana prossima per altri test all'interno di una caserma. Il servizio del telegiornale della Radiotelevisione svizzera: