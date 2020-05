Tempi e modalità di aiuto potrebbero cambiare profondamente. Ne abbiamo parlato con l'ambasciatore Pio Wennubst, rappresentante della Svizzera alla FAO ed ex vicedirettore della Divisione per lo sviluppo e la cooperazione DSC, che commenta in studioil servizio di Tempi Moderni e un reportage della tv svizzero-tedesca SRF.

Milioni di disoccupati senza aiuti sociali, svalutazione delle monete locali e crollo dei prezzi delle materie prime: per buona parte del sud del mondo la crisi economica innescata dal nuovo coronavirus rischia di essere devastante. Ci saranno ancora soldi per sostenere i paesi in via di sviluppo?

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Il virus della povertà RSI, Tempi Moderni 18 maggio 2020 - 07:00 Milioni di disoccupati senza aiuti sociali, svalutazione delle monete locali e crollo dei prezzi delle materie prime: per buona parte del sud del mondo la crisi economica innescata dal nuovo coronavirus rischia di essere devastante. Ci saranno ancora soldi per sostenere i paesi in via di sviluppo? Tempi e modalità di aiuto potrebbero cambiare profondamente. Ne abbiamo parlato con l'ambasciatore Pio Wennubst, rappresentante della Svizzera alla FAO ed ex vicedirettore della Divisione per lo sviluppo e la cooperazione DSC, che commenta in studioil servizio di Tempi Moderni e un reportage della tv svizzero-tedesca SRF.