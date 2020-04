Servizio del Quotidiano su come diventare madri in sicurezza durante una pandemia come quella da coronavirus

Cambiare idea rispetto a quanto pianificato potrebbe però non essere una buona scelta, dice la presidente della sezione ticinese della Federazione svizzera delle levatrici, che ha stilato un documento onlineLink esterno che risponde alle domande più frequenti sulla maternità in questo periodo.

Ciononostante, nel cantone le donne in dolce attesa che hanno deciso di non partorire in ospedale il prima possibile dopo il parto sono sempre più numerose.

La società ticinese di ginecologia ha recentemente sottolineato che negli ospedali sono state adottate rigide misure per impedire i contagi nei reparti maternità. Le donne incinta, inoltre, non sono una categoria a rischio e attualmente non sono stati registrati casi di trasmissione del virus dalla madre al nascituro.

Meglio un parto a casa o in ospedale in questo periodo? Per la Federazione svizzera delle levatrice l'idea migliore è non cambiare i programmi già fatti.

