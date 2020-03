Che l'agricoltura sia un settore economico che non sta rallentando è evidente anche a nord delle Alpi. Le ordinazioni di verdure svizzere sono esplose e i produttori locali cercano di far fronte alla domanda misurandosi, prima ancora che con una carenza di manodopera stagionale, con superfici coltivabili limitate.

Tra coloro che invece affrontano un'accresciuta domanda di prodotti, che devono soddisfare rispettando le direttive federali emanate per contrastare l'epidemia di coronavirus, ci sono un allevatore e due coltivatori di erbe aromatiche e fiori protagonisti di questo reportageLink esterno girato in Valposchiavo.

"Abbiamo i campi pieni di insalata, come le serre di pomodori e melanzane, ma una volta che giungeranno a maturazione la nostra paura è di non riuscire a raccogliere tutto". Il presidente dell'UCT confermaLink esterno il problema, ma ricorda che al momento non c'è carenza di prodotti alimentari e non è necessario esaurirli già alla mattina con la corsa ai negozi.

Il covid-19 si sta diffondendo anche in Svizzera. Con quali conseguenze per la società?

Mattia e Davide Codoni, fratelli orticoltori sul Piano di Magadino, confermano che le richieste "sono praticamente triplicate rispetto a una stagione normale", e non possono assolutamente mollare: "nei mesi a venire verrebbero a mancare le derrate alimentari per la popolazione".

In questo periodo di forti limitazioni alle attività produttive e commerciali, un settore che non si ferma -e quasi certamente è destinato a rimanere attivo per tutta la durata della crisi- è quello dell'agricoltura, che riscopre il suo ruolo di settore primario. Come mostrano due reportage della RSI, i contadini del sud delle Alpi sono sommersi dalle richieste del mercato. Non senza preoccupazioni: "Se ci manca la manodopera estera, rischiamo di non raccogliere".

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

La riscoperta del settore primario 18 marzo 2020 - 21:10 In questo periodo di forti limitazioni alle attività produttive e commerciali, un settore che non si ferma -e quasi certamente è destinato a rimanere attivo per tutta la durata della crisi- è quello dell'agricoltura, che riscopre il suo ruolo di settore primario. Come mostrano due reportage della RSI, i contadini del sud delle Alpi sono sommersi dalle richieste del mercato. Non senza preoccupazioni: "Se ci manca la manodopera estera, rischiamo di non raccogliere". È quanto ha dichiarato lunedì alla trasmissione radiofonica di approfondimento Modem il presidente dell'Unione contadini ticinesi Omar Pedrini. "Oggi riusciamo a essere un po' più alla ribalta e la gente forse capisce l'importanza della produzione locale", perché benché l'approvvigionamento di certe derrate dall'estero sia al momento garantito perché i mercati continuano a funzionare, "possono esserci problemi di fornitura e ritardi, quindi i primi prodotti che abbiamo a disposizione sono i nostri". Mattia e Davide Codoni, fratelli orticoltori sul Piano di Magadino, confermano che le richieste "sono praticamente triplicate rispetto a una stagione normale", e non possono assolutamente mollare: "nei mesi a venire verrebbero a mancare le derrate alimentari per la popolazione". Quali difficoltà si prospettano? È che nel corso della primavera il personale dell'azienda agricola dovrebbe passare da una quindicina a circa 40 addetti, e al momento i lavoratori stagionali non possono accedere al territorio svizzero. "Abbiamo i campi pieni di insalata, come le serre di pomodori e melanzane, ma una volta che giungeranno a maturazione la nostra paura è di non riuscire a raccogliere tutto". Il presidente dell'UCT conferma il problema, ma ricorda che al momento non c'è carenza di prodotti alimentari e non è necessario esaurirli già alla mattina con la corsa ai negozi. Giù vini e capretti A pagare il prezzo più alto nell'immediato, riferivano martedì le Cronache della Svizzera italiana, sono il settore viticolo -che subisce la chiusura degli esercizi pubblici- e quello caprino -per l'annullamento di diverse rassegne del capretto che di norma si tengono verso Pasqua. Tra coloro che invece affrontano un'accresciuta domanda di prodotti, che devono soddisfare rispettando le direttive federali emanate per contrastare l'epidemia di coronavirus, ci sono un allevatore e due coltivatori di erbe aromatiche e fiori protagonisti di questo reportage girato in Valposchiavo. Che l'agricoltura sia un settore economico che non sta rallentando è evidente anche a nord delle Alpi. Le ordinazioni di verdure svizzere sono esplose e i produttori locali cercano di far fronte alla domanda misurandosi, prima ancora che con una carenza di manodopera stagionale, con superfici coltivabili limitate.