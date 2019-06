I dati dell’Ufficio Federale di Statistica mostrano un'importante crescita per quanto riguarda il numero di svizzeri residenti in Lombardia. I pensionati non sono però l'unica categoria ad avere fatto il grande passo. Negli ultimi anni si sta verificando il fenomeno dei “frontalieri svizzeri”. Perché? E quali sono le loro esperienze? Reportage di Falò su un fenomeno che molti definirebbero “alla rovescia”.

Laurent è un bancario in pensione, e dopo una vita trascorsa a Ginevra, ha deciso di trasferirsi in Italia, a Varese, insieme a sua moglie. Lisa è una giovane donna, ha un bimbo piccolo e lavora in un supermercato di Lugano, è ticinese e ha scelto di andare a vivere oltreconfine. Nadia è un'agente di sicurezza e ha fatto la stessa scelta, insieme alla figlia.

Il numero di svizzeri che decide di trasferirsi in Italia sta crescendo. E non si tratta solo di persone che decidono di trascorrere la pensione nel Belpaese. Stanno anche aumentando i "frontalieri svizzeri". L'approfondimento della trasmissione della Radiotelevisione svizzera Falò.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Vado a vivere in Italia Alessia Zaccari, Falò RSI 30 giugno 2019 - 12:00 Il numero di svizzeri che decide di trasferirsi in Italia sta crescendo. E non si tratta solo di persone che decidono di trascorrere la pensione nel Belpaese. Stanno anche aumentando i "frontalieri svizzeri". L'approfondimento della trasmissione della Radiotelevisione svizzera Falò. Laurent è un bancario in pensione, e dopo una vita trascorsa a Ginevra, ha deciso di trasferirsi in Italia, a Varese, insieme a sua moglie. Lisa è una giovane donna, ha un bimbo piccolo e lavora in un supermercato di Lugano, è ticinese e ha scelto di andare a vivere oltreconfine. Nadia è un'agente di sicurezza e ha fatto la stessa scelta, insieme alla figlia. I dati dell’Ufficio Federale di Statistica mostrano un'importante crescita per quanto riguarda il numero di svizzeri residenti in Lombardia. I pensionati non sono però l'unica categoria ad avere fatto il grande passo. Negli ultimi anni si sta verificando il fenomeno dei “frontalieri svizzeri”. Perché? E quali sono le loro esperienze? Reportage di Falò su un fenomeno che molti definirebbero “alla rovescia”.