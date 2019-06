Accesso al mercato transfrontaliero e lotta alla concorrenza sleale: due propositi per certi versi in contraddizione che architetti e ingegneri insubrici tentano di rendere conciliabili tra di loro.

Architetti e ingegneri insubrici uniscono le forze 19 giugno 2019 - 19:01 Accesso al mercato transfrontaliero e lotta alla concorrenza sleale: due propositi per certi versi in contraddizione che architetti e ingegneri insubrici tentano di rendere conciliabili tra di loro. È lo scopo degli incontri organizzati nell'ambito della Regio Insubrica che vede la partecipazione elle associazioni di categoria ai due lati della frontiera. Unendo le forze, viene sottolineato, è possibile ottenere un intervento a Berna per ottenere finalmente un quadro normativo federale che garantisca la trasparenza nel settore. Nel Canton Ticino vige dal 2004 l'Ordine degli ingegneri e degli architetti che soggiace alla relativa legge ma ora si vuole andare oltre, anche perché a livello cantonale le regolamentazioni sono spesso assai difformi. Con la cooperazione avviata tra Otia ticinese e gli ordini professionali di Como, Lecco, Novara, Varese e VCO si vuole fare un passo deciso verso alcuni obiettivi condivisi: lotta alla concorrenza sleale, scambio di informazioni (segnalazione dei professionisti scorretti), accesso ai mercati vicini, formazione continua e regole chiare. Con questa collaborazione si prevede di migliorare l'attrattività di questo particolare ramo professionale e di scongiurare fenomeni più o meno endemici di dumping salariale che di tanto in tanto affiorano al di qua del confine.