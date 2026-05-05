Bufera sull’ospedale universitario di Zurigo

Clinica cardiochirurgia: ammesse gravi mancanze Keystone-SDA

A seguito di un'indagine che ha svelato un'eccessiva mortalità e gravi negligenze nella sua clinica di cardiochirurgia, l'Ospedale di Zurigo ha ammesso le proprie colpe, annunciando dimissioni ai vertici e presentando scuse ufficiali.

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Keystone-ATS

L’Ospedale universitario di Zurigo (USZ) ha riconosciuto gravi mancanze e decessi inaspettati nella clinica di cardiochirurgia, avvenuti tra il 2016 e il 2020. Un nuovo rapporto d’inchiesta indipendente svela le dimensioni dell’inadempienza, riferisce martedì l’USZ.

I calcoli statistici del periodo in esame, quando a capo della clinica vi era il professore italiano Francesco Maisano, riportano una sovramortalità compresa tra i 68 e i 74 casi. Sono già stati identificati 11 decessi inattesi e 13 casi di uso improprio di dispositivo medici, che il nosocomio ha già provveduto a segnalare alla procura.

Il servizio del TG 12.30 della RSI del 5 maggio 2026:

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Secondo il rapporto le cause dei malfunzionamenti risiedono in un fallimento totale della leadership. Maisano è stato assunto nel 2014, senza che, a quanto si legge nel comunicato, le sue qualifiche e i suoi conflitti d’interesse fossero esaminati a sufficienza. La direzione dell’ospedale avrebbe allora mancato al suo obbligo di vigilanza e riconosciuto in ritardo i segnali d’allarme. Da un’indagine interna era emerso che il professor Maisano aveva impiantato protesi di una società della quale deteneva una partecipazione non dichiarata.

Dimissioni nel consiglio dell’ospedale

In conseguenza ai risultati del rapporto, tre membri di lunga data del consiglio dell’ospedale hanno rassegnato le dimissioni, per consentire un nuovo inizio a livello di personale. L’ospedale, inoltre, “si scusa con le persone coinvolte e i loro familiari per le sofferenze subite” e ha introdotto un apposito centro di consulenza.

Nel frattempo, sotto una nuova guida, la clinica di cardiochirurgia avrebbe recuperato la propria reputazione e degli alti standard di qualità. I dati più attuali riferiscono pure che il tasso di mortalità si è riportato entro valori discreti. Per evitare ulteriori casi simili l’USZ ha introdotto nuove regole di conformità, un registro per i conflitti d’interesse ed è in fase di progettazione un sistema per la segnalazione di irregolarità.

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