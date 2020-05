Intervistato due settimane fa dal sito Heidi.newsLink esterno , Jacques Fellay, infettivologo all'Ospedale universitario di Losanna, spiegava così queste differenze: "L'ipotesi più probabile […] è il numero di casi presente in ogni regione all'inizio del confinamento. I cantoni più vicini all'Italia, soprattutto il Ticino, erano quelli - per effetto di vicinanza - con il maggior numero di infezioni, di focolai che si stavano propagando. A metà marzo, nel momento in cui sono state adottate misure per evitare la propagazione, certi cantoni della Svizzera tedesca avevano pochissimi casi. E ancora oggi hanno dei tassi di infezione meno elevati. Il numero di casi e di decessi in ognuno dei cantoni dipendono quindi essenzialmente dalla posizione sulla curva epidemica nel momento in cui sono state prese le misure".

Ad Appenzello del coronavirus se ne fanno un baffo 07 maggio 2020 - 13:40 Anche in Svizzera, il coronavirus ha colpito in modo molto diverso da un cantone all'altro. Ad Appenzello Interno, ad esempio, sono stati registrati appena 20 contagi e nessun decesso. Se a Ginevra e in Ticino si contano circa 1'000 contagi ogni 100'000 abitanti, la situazione è ben diversa in buona parte dei cantoni della Svizzera tedesca, almeno in quello meno urbani. I tassi di incidenza più bassi (casi per 100'000 abitanti) si registrano a Sciaffusa e ad Appenzello Interno: le cifre sono circa dieci volte più basse rispetto a quelle dei cantoni più colpiti. Ad Appenzello Interno, dove non vi è stato alcun decesso, si dice che sia stato l'odore del formaggio ad aver respinto il coronavirus. Più seriamente, vi sono fattori demografici e geografici. Il cantone della Svizzera orientale è scarsamente popolato e, soprattutto, è lontano dall'Italia, primo focolaio del virus in Europa. Intervistato due settimane fa dal sito Heidi.news, Jacques Fellay, infettivologo all'Ospedale universitario di Losanna, spiegava così queste differenze: "L'ipotesi più probabile […] è il numero di casi presente in ogni regione all'inizio del confinamento. I cantoni più vicini all'Italia, soprattutto il Ticino, erano quelli - per effetto di vicinanza - con il maggior numero di infezioni, di focolai che si stavano propagando. A metà marzo, nel momento in cui sono state adottate misure per evitare la propagazione, certi cantoni della Svizzera tedesca avevano pochissimi casi. E ancora oggi hanno dei tassi di infezione meno elevati. Il numero di casi e di decessi in ognuno dei cantoni dipendono quindi essenzialmente dalla posizione sulla curva epidemica nel momento in cui sono state prese le misure". Niente formaggio quindi, ma una meno prosaica questione di fortuna. Il reportage della RSI da Appenzello Interno.